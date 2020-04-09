Тесты на коронавирус стали делать 22 частные лаборатории и 200 госбольниц

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 200 лабораторий при государственных медучреждениях и 22 частные лаборатории в России делают тесты на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы собственности", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте ведомства в четверг.

В Роспотребнадзоре напомнили, что любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Для этого лаборатории необходимо подать уведомления на сайте Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Единственное требование - обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что число сделанных в России тестов на коронавирус превысило 1 млн.

Ранее сообщалось, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает платное надомное тестирование на коронавирус (COVID-2019) в Москве и Подмосковье. Тест обойдется в 1250 рублей, без учета стоимости вызова медперсонала (в зависимости от места проживания пациента).