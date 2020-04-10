Столичный оперштаб рассказал о новых пациентах с COVID-19 в Москве

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Москве к настоящему времени подтверждено 7822 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"43% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем больше 3,5% из них - старше 80 лет. 5,5% среди заболевших - дети ", - сказали "Интерфаксу" в штабе.

В целом по России число заболевших достигло 11 917 человек, прирост за сутки составил 1 786 случаев. В целом по стране выписаны уже 795 пациентов, от осложнений умерли 94 человека.