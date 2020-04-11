В Москве от коронавируса вылечились уже 499 человек

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Москве выздоровели еще 149 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны 149 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 499 человек", - сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В больницах города созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей — инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.

По последним данным, в Москве зафиксировано 7822 случая заболевания коронавирусом.