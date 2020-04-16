Власти Москвы заявили, что не рассматривают введение продуктовых карточек

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы не рассматривают вариант введения продуктовых карточек в городе.

"Наверное, надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, и мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно", - сообщил в эфире радио "Эхо Москвы" первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Накануне эксперты продовольственного рынка заявили, что введение в России адресной продовольственной помощи (так называемых продовольственных карточек) малообеспеченным слоям населения назрело давно, в условиях пандемии COVID-19 оно особенно актуально. Руководители 12 объединений участников агропродовольственного рынка РФС призвали правительство разморозить проект Минпромторга по оказанию такой помощи.