Эксперты сочли введение продовольственных карточек в РФ давно назревшим решением

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Введение в России адресной продовольственной помощи (так называемых продовольственных карточек) малообеспеченным слоям населения назрело давно, в условиях распространения коронавируса оно особенно актуально, считают эксперты продовольственного рынка.

С инициативой разморозить проект Минпромторга по оказанию такой помощи выступили руководители 12 объединений участников агропродовольственного рынка РФ.

"Мы поддерживаем инициативу по оказанию адресной помощи малообеспеченным группам населения в части снабжения их продовольствием и другими социально значимыми товарами", - заявил генеральный директор группы "Черкизово" Сергей Михайлов, слова которого распространила пресс-служба компании.

По его словам, "Черкизово" давно выступает за введение этого инструмента. "В нынешних же социально-экономических условиях, осложненных ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, считаем, что необходимость вернуться к рассмотрению вопроса о введении такой поддержки особенно остро назрела", - сказал он.

Как отметил Михайлов, "продовольственные карточки или какие-то иные механизмы адресной продовольственной помощи не являются признаком упадка страны". "В России это в силу исторических аналогий воспринимается именно так. Но, например, в США, крупнейшей экономике мира, подобная государственная социальная программа SNAP действует уже не одно десятилетие - ежегодно на нее тратится около $70 млрд", - сообщил он.

Михайлов также подчеркнул, что программа адресной продовольственной помощи может существенно увеличить торговый оборот, что, в свою очередь, будет способствовать запуску новых производств, созданию рабочих мест и росту налоговых поступлений. "Таким образом, государственный бюджет в конечном итоге не потеряет от действия этой программы, а, наоборот, выиграет", - заключил он.

Продовольственные карточки - "крайне своевременная антикризисная мера"

Как заявил "Интерфаксу" президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, введение продовольственных карточек - крайне своевременная антикризисная мера. "К сожалению, в отличие от других стран, переживающих пандемию, Россия до сих по не установила прямые выплаты населению средств, необходимых для закупки продуктов питания в условиях карантина", - сказал он. -

"Поэтому с учетом ограниченной финансовой поддержки отдельных категорий граждан, резкого снижения торгового оборота и опасности разрыва цепочек поставок эта мера позволит оперативно решить комплекс проблем", - подчеркнул Давлеев.

Прежде всего, она решит задачу обеспечения всех категорий населения базовым продовольствием, обеспечит загрузку, планомерное производство и реализацию продукции предприятий АПК. Кроме того, позволит государству контролировать ситуацию в продовольственном секторе для наиболее эффективного реагирования на изменения и планирования.

"С учетом глубины и масштаба надвигающегося экономического кризиса карточки позволят сохранить социальную стабильность среди наиболее уязвимых слоев населения - пенсионеров, многодетных семей, людей, потерявших работу, и других граждан, финансовое положение которых не позволяет обеспечить базовый уровень питания", - считает Давлеев.

Российский аналог американских food stamps подстегнет потребление рыбы

По мнению руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, введение в РФ аналога американских food stamps подстегнет увядшее за последние пять лет потребление рыбы. Сейчас оно находится на уровне 12,8 кг в среднем на человека в год, что на 8 кг меньше рекомендуемой Минздравом нормы здорового питания. "Сейчас особенно требуется здоровое питание", - заявил он "Интерфаксу".

Савельев напомнил, что идея адресной продовольственной помощи в РФ существует давно. "Но смущала формулировка - "продовольственные карточки". В народной памяти это ассоциируется с военной разрухой времен СССР. Просто надо назвать - "продовольственная премия", - считает он.

"Введение адресной продовольственной помощи, особенно в текущей ситуации - это важная и нужная мера", - заявил президент ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр.

По его словам, она поможет как производителям продукции, так и потребителям за счет поддержания устойчивого спроса на продукты первой необходимости. "Сейчас из-за распространения пандемии многие теряют доходы, снижается покупательская способность и спрос. Запуск программы позволит предприятиям сохранять объемы производства, а пострадавшим из-за коронавируса людям - полноценно питаться", - считает он.

Претензии экспертов к идее введения продовольственных карточек

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков заявил, что пока не совсем понятно, как этот механизм будет действовать. "Если он будет настроен таким образом, что малообеспеченным гражданам будут выдаваться некие карты, с использованием которых они смогут приобретать именно отечественную продукцию, в том числе плоды и овощи, то мы такую инициативу поддерживаем", - сказал он.

"Умеренно положительной" назвал инициативу генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Если сравнивать эту меру с другими способами регулирования продовольственного рынка, в том числе с ценовыми ограничениями, то она - мягкая и более эффективная, - заявил Рылько "Интерфаксу".

"Адресная помощь позволит повысить спрос на отечественное продовольствие, не ограничивать его производство и своевременно распределять его по стране, в то время как идея регулирования цен может вызвать очень серьезные сбои", - добавил он.

По его словам, есть в этой мере и недостатки, они касаются трудностей в администрировании, не исключаются и злоупотребления. "Но их значительно меньше, чем в других способах регулирования рынка", - отметил он.

Сославшись на исследования американских экспертов по поводу food stamps, Рылько сообщил, что они обращают внимание на такой факт. "Несмотря на то, что на карточки можно купить ограниченный набор товаров, исключающий табак и алкоголь, эта мера, тем не менее, высвобождает деньги на покупку и табака, и алкоголя для тех, кто в этом заинтересован", - сказал он.

Рылько также отметил, что, согласно исследованиям, большую долю средств этой программы "съедает" оптовая и розничная торговля, сельхозпроизводителям остается немного. "Но по сравнению с другими вариантами регулирования продовольственного рынка адресная помощь более предпочтительна", - подчеркнул глава ИКАР.

Инициатива о расширении проекта по адресной продовольственной помощи

Как сообщалось, руководители ряда объединений агропродовольственного рынка обратились в высшие органы власти страны с призывом не только разморозить проект Минпромторга по оказанию малообеспеченным слоям населения адресной продовольственной помощи, но и расширить его за счет тех граждан, которые попали в трудную ситуацию из-за коронавируса.

"Если к нуждающимся будут отнесены 10 млн человек и размер поддержки составит в среднем 10 тыс. рублей в месяц, то с мая до конца текущего года на это потребуется 800 млрд рублей, - говорилось в обращении. - Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции".

Что собой представляет этот проект

Проект по оказанию малоимущим гражданам адресной продовольственной помощи Минпромторг разрабатывает с 2014 года. Предполагалось, что он поддержит население с небольшими доходами, а также повысит спрос на отечественное продовольствие.

На специальные карты должны были перечисляться баллы или бонусы - эквивалент денежных средств, на которые можно было покупать продукты отечественного производства: овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар, соль. Купить алкоголь и табачную продукцию на эти баллы было бы нельзя. В перспективе в проект продуктовых карточек могли включить товары легкой промышленности. Ведомство рассчитывало, что выплаты могут составить около 10 тыс. рублей в год.

Сначала проект планировалось запустить в 2017 году, потом в 2018 или 2019 году. Но он так и находится в замороженном состоянии.

В Минпромторге предложение объединений пока не комментируют, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Минсельхоз комментарий пока не представил.