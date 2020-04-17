Решение Собянина об отмене аренды может коснуться более 11 тыс. предпринимателей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы рассчитывают, что столичный бизнес сможет сэкономить более 4,6 млрд рублей на аренде городской недвижимости.

"Больше 11 тысяч московских компаний, пострадавших во время эпидемии коронавируса и арендующих недвижимость или землю у города, получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей на все время простоя. Это предприятия, которые работают в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницы и туристические компании", - говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что общий объем сэкономленных бизнесменами средств составит 4,6 миллиарда рублей. Чтобы воспользоваться этой помощью, предпринимателям нужно направить обращение в департамент городского имущества. К нему необходимо приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть временно прекращена в соответствии с принятыми законами.

Данный инструмент поддержки был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках второго пакета антикризисных мер.