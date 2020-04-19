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В Подмосковье заработал короткий номер для получения пропуска с помощью смс

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Жителям Московской области предоставили возможность получить цифровой пропуск для поездок по региону по короткому телефонному номеру 0250, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отмечается на ее странице в инстаграм, н а него надо отправить смс, обозначив цель поездки.

Так, чтобы оформить пропуск для поездки на работу, в сообщении надо указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт "Тройка", "Стрелка", ИНН организации, ее краткое наименование.

Получить цифровой пропуск в Подмосковье можно по короткому номеру 0250 >>> На него надо отправить СМС, обозначив цель поездки. Чтобы поехать на работу, требуется указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт "Тройка", "Стрелка", ИНН организации, её краткое наименование. Сообщение будет выглядеть так: Пропуск*1*1*1234*123456*29.10.1992*Р043МП177*7777666555*44443333111*1234567890*ООО Ромашка. Аналогичная форма для поездок в медучреждения - в этом случае указывается код поездки "2" и не нужно отмечать ИНН. Чтобы оформить пропуск для передвижения с другими намерениями, нужно указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения, номера машины, карт "Тройка", "Стрелка", цель выхода из дома (максимум 20 символов), адрес пункта назначения. Пример: Пропуск*3*1*1234*123456*15.04.1981*Р043МП177*7777666555*44443333111*почта* Одинцово, Можайское ш, 22. #нашеподмосковье

A post shared by Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo) on

Ранее получить цифровой пропуск в Подмосковье можно было с помощью мобильного приложения.

Цифровые пропуска дают право совершать поездки на работу, в медицинскую организацию, для волонтерских целей, на дачу или в отдаленный гипермаркет. Причем для последних двух случаев устанавливается ограничение по выдаче пропусков в неделю на одного человека.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Подмосковье

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