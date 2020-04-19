В Подмосковье заработал короткий номер для получения пропуска с помощью смс

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Жителям Московской области предоставили возможность получить цифровой пропуск для поездок по региону по короткому телефонному номеру 0250, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отмечается на ее странице в инстаграм, н а него надо отправить смс, обозначив цель поездки.

Так, чтобы оформить пропуск для поездки на работу, в сообщении надо указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт "Тройка", "Стрелка", ИНН организации, ее краткое наименование.

Ранее получить цифровой пропуск в Подмосковье можно было с помощью мобильного приложения.

Цифровые пропуска дают право совершать поездки на работу, в медицинскую организацию, для волонтерских целей, на дачу или в отдаленный гипермаркет. Причем для последних двух случаев устанавливается ограничение по выдаче пропусков в неделю на одного человека.