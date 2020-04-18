В Подмосковье отметили снижение прироста числа заболевших COVID-19

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ограничительные меры, действующие в Подмосковье из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, приносят результаты: прирост числа заболевших снижается, заявил в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня мы видим, что рост выявленных COVID снижается, при том что количество тестов увеличиваем. Прирост на сегодняшний день по отношению ко вчерашнему составил 12%", - сообщил он на совещании с членами регионального правительства.

Губернатор добавил, что прирост числа заболевших 17 апреля по отношению к 16 апреля составлял 15%, 16 апреля по отношению к 15 апреля - 18%.

Как добавил Воробьев, "если мы дальше продолжим подобную системную работу (...), то можем рассчитывать на результативную успешную деятельность".

Ограничительные меры в Подмосковье действуют до 1 мая.