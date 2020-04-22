Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Двух столичных предпринимателей оштрафовали на 30 тыс. руб. за продажу сигарет

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Московские суды оштрафовали еще пятерых нарушителей правил поведения при введении режима повышенной готовности.

"Двоим индивидуальным предпринимателям назначены административные штрафы в размере 30 тысяч рублей каждому. Еще трое граждан признаны виновными в нарушении режима самоизоляции, им назначены административные штрафы в размере 7 тысяч рублей каждому", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, трое мужчин, находясь в общественном месте - на территории ПАО "Радиофизик", где хотели сфотографироваться в безэховой камере, игнорировали правила поведения, обязательные для исполнения гражданами при введении режима повышенной готовности.

В свою очередь два предпринимателя получили штрафы за продажу товаров, которые не входят в перечень товаров первой необходимости, а именно сигарет.

Солопова отметила, что в период с 20 по 22 апреля в московские суды поступили четыре материала по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Также в суды поступили 39 материалов по 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), из которых семь возвращены в полицию для устранения недостатков.

Как уточнила представитель суда, почти все материалы, поступившие по статье 20.6.1 КоАП РФ, составлены в отношении ИП и юрлиц, которые продавали продукцию, не отнесенную к товарам первой необходимости, например, сигареты, табак для кальяна, гель-лаки для маникюра, одежду, обувь. Также есть случаи составления протоколов в отношении магазинов, у которых не было специальной разметки на полу, помогающий соблюдать социальную дистанцию.

За весь период московские суды оштрафовали порядка 40 человек за нарушение правил режима повышенной готовности.

Ульяна Солопова Мосгорсуд Москва коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике по COVID-19 в Москве

Сильный ветер повалил в Москве более 130 деревьев и повредил свыше 20 машин

Сильный ветер повалил в Москве более 130 деревьев и повредил свыше 20 машин

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах РФ

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах РФ

За сутки в Москве составили более 1,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

За сутки в Москве составили более 1,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

Сильный ветер в Москве повалил более 30 деревьев

Полиции Москвы дали право штрафовать нарушителей самоизоляции по московскому КоАП

Полиции Москвы дали право штрафовать нарушителей самоизоляции по московскому КоАП

В Ялте пропал замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

В Ялте пропал замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

Безработица в Москве за три недели выросла на 45%

Безработица в Москве за три недели выросла на 45%

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии к врачам

Пандемия коронавируса

Оперштаб заявил об остановке резкого прироста заболеваемости COVID-19 в Москве

Оперштаб заявил об остановке резкого прироста заболеваемости COVID-19 в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');