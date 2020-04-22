Двух столичных предпринимателей оштрафовали на 30 тыс. руб. за продажу сигарет

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Московские суды оштрафовали еще пятерых нарушителей правил поведения при введении режима повышенной готовности.

"Двоим индивидуальным предпринимателям назначены административные штрафы в размере 30 тысяч рублей каждому. Еще трое граждан признаны виновными в нарушении режима самоизоляции, им назначены административные штрафы в размере 7 тысяч рублей каждому", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, трое мужчин, находясь в общественном месте - на территории ПАО "Радиофизик", где хотели сфотографироваться в безэховой камере, игнорировали правила поведения, обязательные для исполнения гражданами при введении режима повышенной готовности.

В свою очередь два предпринимателя получили штрафы за продажу товаров, которые не входят в перечень товаров первой необходимости, а именно сигарет.

Солопова отметила, что в период с 20 по 22 апреля в московские суды поступили четыре материала по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Также в суды поступили 39 материалов по 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), из которых семь возвращены в полицию для устранения недостатков.

Как уточнила представитель суда, почти все материалы, поступившие по статье 20.6.1 КоАП РФ, составлены в отношении ИП и юрлиц, которые продавали продукцию, не отнесенную к товарам первой необходимости, например, сигареты, табак для кальяна, гель-лаки для маникюра, одежду, обувь. Также есть случаи составления протоколов в отношении магазинов, у которых не было специальной разметки на полу, помогающий соблюдать социальную дистанцию.

За весь период московские суды оштрафовали порядка 40 человек за нарушение правил режима повышенной готовности.