Коньково и Академический признаны наиболее неблагоприятными районами Москвы для карантина

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Московский центр урбанистики признал районы Юго-Западного административного округа Москвы, не самыми благоприятными для самоизоляции.

Эксперты объяснили, что на настроение горожан влияет инсоляция, этажность и тип застройки, доступность коммерческих объектов и парков, площадь дворовых пространств.

"Среди районов с неблагоприятными условиями, такими как слабая инсоляция (низкий процент фасадов жилых домов, обращенных к югу и юго-востоку), маленькая площадь дворовых территорий и плохая доступность коммерческих объектов, наиболее активно в интернете себя проявили жители Конькова, Зюзина, Котловки, Академического и Северного Бутова", - говорится в материалах центра.

Пандемию чаще всего обсуждают интернет-пользователи, живущие в Тропарево-Никулине, Внукове, Щукине и Покровском-Стрешневом. При этом более чем в два раза уменьшилось количество тематических публикаций в районах Пресненский, Кузьминки, Фили-Давыдково, Мякинино, Москворечье-Сабурово, Рублево, Красносельский и Зюзино.

В районах Нагорный и Сокольники во время исследования короновирус и вовсе перестали обсуждать.

Московский центр урбанистики совместно с аналитической компанией Habidatum продолжают анализировать состояние районов Москвы в период борьбы с коронавирусной инфекцией. По их последним данным, индекс вовлеченности москвичей в проблематику, связанную с пандемией, вырос в 10 раз: горожане стали значительно больше обсуждать короновирус в социальных сетях и на форумах. Этот показатель аналитики рассматривают в контексте окружающего москвичей пространства.

Эксперты дважды проводили мониторинг записей на тему коронавирусной инфекции и режима самоизоляции в районных интернет-сообществах: с 31 марта по 6 апреля и с 7 по 13 апреля. Учитывались все виды интернет-активностей: посты, комментарии, отметки "нравится" и "не нравится", репосты. Показатель рассчитывался как сумма интернет-активностей в отношении к охвату аудитории.

Двухнедельный срез настроений жителей позволил оценить динамику "остроты переживаний". С 5 тысяч публикаций, зафиксированных в районных блогах 31 марта, число упоминаний коронавируса возросло почти до 50 тысяч раз к концу исследования.