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Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Троицке

В результате происшествия никто не пострадал, в квартире выбило стекла

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в одной из квартир в жилом 12-этажном доме в Новой Москве, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что взрыв произошел на десятом этаже газифицированного дома в Троицке, пожара не последовало.

В квартире выбиты стекла трех окон. Несущие конструкции не повреждены. Подача газа перекрыта, ведется проверка оборудования.

Троицк Новая Москва

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