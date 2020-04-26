Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Троицке

В результате происшествия никто не пострадал, в квартире выбило стекла

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в одной из квартир в жилом 12-этажном доме в Новой Москве, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что взрыв произошел на десятом этаже газифицированного дома в Троицке, пожара не последовало.

В квартире выбиты стекла трех окон. Несущие конструкции не повреждены. Подача газа перекрыта, ведется проверка оборудования.