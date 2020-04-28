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"Индекс самоизоляции" показал, что улицы Москвы опустели вечером во вторник

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть москвичей придерживается требований режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 21:30 вторника составил 4,2.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий. "На улице почти никого", - следует из статистики.

В некоторых городах Подмосковья отмечается высокий уровень самоизоляции: в Лыткарино (4,4), Ивантеевке (4,3), Фрязино (4,3) и Электростали (4,3). Наиболее низкий показатель к этому часу в Котельниках (3,7), Видном (3,8) и Ногинске (3,8).

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск. В настоящее время режим самоизоляции в Москве и Подмосковье продлен до 11 мая.

Москва Яндекс Индекс самоизоляции коронавирус

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