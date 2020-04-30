Накануне Первомая на дорогах Москвы вновь стало больше автомобилей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Накануне первомайских праздников, в четверг, число машин на дорогах Москвы возросло, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции из-за коронавируса, следует из данных, приведенных 30 апреля пресс-службой департамента транспорта столицы.

Так, если 27 апреля, по данным на 10:00, на столичных дорогах было на 30 тыс. личных авто больше, чем в понедельник неделей ранее, то 28 и 29 апреля было уже на 80 тыс. машин больше по сравнению с аналогичными днями прошлой недели, а 30 апреля - на 100 тыс.

В Москве в четверг утром водители передвигались на 49% личных автомобилей меньше, чем 30 апреля 2019 года. При этом дороги в четверг утром были свободнее на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 27 апреля этот показатель был на 80% ниже по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, в 10:00 среды, 29 апреля, пассажиропоток метро был на 83% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 20 тыс. поездок больше по сравнению с прошлой неделей), наземного транспорта - на 82% меньше (на 10 тыс. поездок больше по сравнению с прошлой неделей), пригородных электричек - на 69% меньше (на 10 тыс. поездок больше по сравнению с прошлой неделей), такси - на 61% меньше по сравнению с прошлогодними показателями (на 2 тыс. поездок меньше по сравнению с четвергом прошлой недели).