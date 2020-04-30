Москвичей предупредили об опасности нового всплеска COVID-19 к июню

К новой волне коронавируса может привести массовое нарушение самоизоляции на майских праздниках

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В случае массового нарушения москвичами режима самоизоляции на майские праздники в городе к июню может быть новый всплеск заболеваемости коронавирусом, заявила начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в интервью телеканалу "Москва 24".

"Мы понимаем, что после нарушения изоляции (на майские праздники - ИФ) мы будем видеть это (рост заболеваемости - ИФ) как раз где-то к 1 июня", - сказала она. По словам Андреевой, именно к этому времени "город собирался возвращаться к нормальной жизни".

"Для того, чтобы мы быстрее вернулись к тому, к чему мы все привыкли, для этого надо потерпеть. Потому вот эти две недели будут для нас очень важными. Мы так и рассчитывали, что май должен быть пиковым, и дальше мы должны уходить на спад, и дальше должны поэтапно снимать все ограничения. Мы этого очень все хотим", - подчеркнула начальник управления.

Она также заявила о плавном приросте заболеваемости коронавирусом в Москве. "Мы сегодня прирастаем в пределах 5-6% (в день - ИФ). У нас идет плавный прирост, у нас нет нереальных пиков, когда мы видим резкое увеличение количества заболевших", - отметила Андреева.

По ее словам, избежать резкого роста заболеваемости позволили своевременные меры: режим самоизоляции, контроль за перемещениями по улице и другие.

"Если сегодня будем видеть, что заболеваемость не останавливается и будет какой-то всплеск, что может быть, когда люди выйдут на улицы общаться, наскучавшись, насидевшись, то боимся, что будет всплеск заболеваемости, тогда ни о каком снятии изоляции, конечно, речи быть не может", - подчеркнула Андреева.