"Индекс самоизоляции" в Москве днем в воскресенье составил 3,5

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Более половины москвичей остаются дома в рамках введенного режима самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:40 3 мая составляет 3,5. В это же время в такие же дни до коронавируса на улицах было гораздо больше людей (индекс 2,1).

Индекс измеряется по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, 5 - уровень изоляции высокий.

По данным "Яндекса", 1 и 2 мая в это же время индекс был также равен 3,5.

В Московской области сейчас отмечается средний уровень самоизоляции. Меньше всего людей на улицах к этому часу в Лобне (3,5), Одинцово (3,5), Королёве (3,5), Фрязино (3,5), Люберцах (3,5) и Дзержинском (3,5).

При этом высокий уровень активности зафиксирован в Наро-Фоминске (2,5), Ступино (2,5), Ногинске (2,6) и Солнечногорске (2,6).