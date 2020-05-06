Главный архитектор Москвы предсказал снос ТЦ после пандемии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Крупные торговые центры в российской столице со временем потеряют свое значение и будут снесены, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В ходе онлайн-конференции "Как изменятся города после пандемии?" он заявил, что со временем торговые центры станут невыгодным активом и владельцы их снесут, заменив застройкой другого типа. По его мнению, это позитивно скажется как на качестве городской среды, так и на экономике столицы.

"Развивая малые форматы, получает поддержку малый бизнес, а значит и создается большое количество рабочих мест", - добавил Кузнецов.

Ранее он уже заявлял, что распространение коронавируса и принятые в связи с этим ограничительные меры дадут импульс к развитию магазинов и сервисов шаговой доступности.

В свою очередь гендиректор стратегического агентства "Центр" Сергей Георгиевский говорил, что ТЦ, ТРК и моллы уже давно переживают кризис.

"Их время прошло, ещё задолго до пандемии они искали решения, как стать привлекательнее, заинтересовать людей, стать универсальнее или заполнить площади, которые не сдаются годами, - отмечал Георгиевский.