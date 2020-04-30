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Главный архитектор Москвы заявил, что магазины "у дома" станут популярными из-за COVID-19

Главный архитектор Москвы заявил, что магазины "у дома" станут популярными из-за COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса и принятые в связи с этим ограничительные меры дадут импульс к развитию магазинов и сервисов шаговой доступности, такое мнение высказал "Интерфаксу" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"На мой взгляд, и я говорил это всегда, огромные торговые центры как закрытые пространства с магазинами и некой развлекательной функцией - это не самый лучший формат для современного мегаполиса. Я считаю, что сложившаяся ситуация подтолкнет развитие небольших торговых точек в шаговой доступности", - заявил Кузнецов.

Он пояснил, что расположенные на первых этажах жилых домов или в непосредственной близости от них магазины, кафе, сервисы бытовых услуг намного удобнее в ежедневном пользовании для горожан.

"Кроме того, такая организация пространства имеет немалое экономическое значение - это же малый бизнес, занятость людей, зарплаты и налоги", - добавил главный архитектор.

Кузнецов отметил, что такие точки являются элементами современной и здоровой городской среды. "Наши проекты, в том числе, по программе реновации, направлены на формирование именно таких городских пространств. У людей отпадает необходимость ехать в отдельно стоящие "моллы", а значит, высвобождается время для общения с семьей, друзьями, занятий спортом и прогулок", - заявил Кузнецов.

Именно поэтому в качестве альтернативы торговым центрам важно развивать интересные общественные пространства, прогулочные зоны, создавать площадки для отдыха с детьми, прокладывать велосипедные и беговые маршруты и реконструировать набережные, считает эксперт.

Сергей Кузнецов Москва коронавирус

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