Власти Красногорска начали поиск родственников сгоревшего хосписа

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации Красногорска начали искать родственников постояльцев сгоревшего дома, который использовался как хоспис для пожилых людей, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина в инстаграме.

"На данный момент мы ведем обзвон родственников - тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме. (...) Если вам что-либо известно о родственниках пострадавших, пожалуйста, сообщите нам", - написала Хаймурзина, отметив, что пожилые люди, проживавшие в данном здании, находятся под присмотром, их жизни ничего не угрожает.

Хаймурзина добавила, что следственные органы будут разбираться с тем, кто и на каких основаниях организовал в частном доме "пансионат для престарелых".

В пресс-службе администрации Красногорска ранее заявили, что здание, где произошел пожар, по документам является не хосписом, а частным домом.

По данным администрации, в пожаре погибли девять человек, еще девять госпитализированы, шестеро из них находятся в реанимации. Источник "Интерфакса" сообщал о десяти погибших.

Пожар в красногорском пансионате для пожилых "Второй дом", который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. Часть находившихся в здании в момент возгорания смогли самостоятельно выбраться, но внутри оставались лежачие пациенты.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Прокуратура Московской области начала проверку соблюдения мер пожарной безопасности. К месту пожара выехали следователи и криминалисты областного главка СК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.