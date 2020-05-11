Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 10.05В России 209 688+11 012В мире 4 024 009+85 945

Власти Красногорска начали поиск родственников сгоревшего хосписа

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации Красногорска начали искать родственников постояльцев сгоревшего дома, который использовался как хоспис для пожилых людей, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина в инстаграме.

"На данный момент мы ведем обзвон родственников - тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме. (...) Если вам что-либо известно о родственниках пострадавших, пожалуйста, сообщите нам", - написала Хаймурзина, отметив, что пожилые люди, проживавшие в данном здании, находятся под присмотром, их жизни ничего не угрожает.

Хаймурзина добавила, что следственные органы будут разбираться с тем, кто и на каких основаниях организовал в частном доме "пансионат для престарелых".

В пресс-службе администрации Красногорска ранее заявили, что здание, где произошел пожар, по документам является не хосписом, а частным домом.

По данным администрации, в пожаре погибли девять человек, еще девять госпитализированы, шестеро из них находятся в реанимации. Источник "Интерфакса" сообщал о десяти погибших.

Пожар в красногорском пансионате для пожилых "Второй дом", который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. Часть находившихся в здании в момент возгорания смогли самостоятельно выбраться, но внутри оставались лежачие пациенты.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Прокуратура Московской области начала проверку соблюдения мер пожарной безопасности. К месту пожара выехали следователи и криминалисты областного главка СК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Московская область Красногорск

Новости по теме

Новости

Тело десятого погибшего найдено на месте пожара в хосписе в Красногорске

Тело десятого погибшего найдено на месте пожара в хосписе в Красногорске

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до девяти

Пять человек погибли и более 20 пострадали при пожаре в хосписе в Красногорске

Пожар произошел в подмосковном хосписе

Еще 56 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

Большую часть закрытых из-за COVID-19 вестибюлей метро в Москве откроют с 12 мая

Большую часть закрытых из-за COVID-19 вестибюлей метро в Москве откроют с 12 мая

На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина

Более половины пассажиров начали носить маски в общественном транспорте Москвы

Более половины пассажиров начали носить маски в общественном транспорте Москвы

В столице за сутки вылечились от COVID-19 свыше тысячи пациентов

Для родных пациентов горевшей в Москве больницы заработала горячая линия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');