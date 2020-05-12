Гроза и порывистый ветер до 21 м/с ожидаются в Москве во вторник

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают москвичей о надвигающейся грозе и порывистом ветре, рекомендуют не парковать машины под деревьями.

"С 11:00 часов до конца суток 12 мая в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - сказали "Интерфаксу" в столичном главке МЧС. В ведомстве предупредили автомобилистов о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить", - подчеркнули спасатели.

Они также посоветовали жителям столицы при сильном ветре, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. "Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - порекомендовали в МЧС.