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В Сивцевом Вражеке отремонтируют дом, где были написаны "Подмосковные вечера"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Хамовниках проведут капитальный дом знаменитого "дома-трилистника" на перекрестке Сивцева Вражека, Малого Власьевского и Староконюшенного переулков, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы. Планировку помещений там пообещали сохранить.

В ходе ремонта у дома отремонтируют фасады, заменят входные двери в подъезды, оконные блоки. Также будут заменены подъездные номерные таблички и системы наружного водостока. В подвале обновят стены, потолок и пол. Также будут обновлены системы водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления.

"Дом примечателен своей необычной формой: в плане он имеет форму, напоминающую букву "ж", за что его прозвали "дом-трилистник"", - отметил через пресс-службу глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Здание построили в 1932 году по проекту архитектора Николая Ладовского. В 1930-х там жил советский экономист, академик Евгений Варга, а в 80-х - известный актер Александр Кайдановский. Также считается, что именно в этом доме поэт Михаил Матусовский написал песню "Подмосковные вечера".

Москва Москомэкспертиза Валерий Леонов Николай Ладовский Александр Кайдановский Евгений Варга Михаил Матусовский

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