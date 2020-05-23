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Столичный "индекс самоизоляции" держится на уровне прошлой недели - 3,8

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - На улицах Москвы немноголюдно в субботу вечером, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 3,8.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,6. При этом на прошлой неделе субботний уровень самоизоляции вечером также составил 3,8.

По данным "Яндекса", к этому часу наиболее высокий показатель самоизоляции по Московской области зафиксирован во Фрязине (4,0), Королёве (3,9) и Лыткарине (3,9).

Наименьший - в Котельниках (3,1) и Ступине (3,2).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина действие различного рода ограничений, связанных с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице заработали предприятия промышленности и стройки, а также стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

С 23 мая в Московской области отменяется пропускной режим, с 25 мая возобновят офисы по продаже жилья и автомобилей, а также начнется поэтапное открытие многофункциональных центров (МФЦ). Кроме того, в области вводят штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, для поездок в Москву до 27 мая будут действовать выданные ранее пропуска, а новые пропуска для поездок в столицу нужно будет оформлять через сайт мос.ру.

Глава региона добавил, что жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему должны оставаться дома.

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