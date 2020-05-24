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Столичный "индекс самоизоляции" ниже показателя прошлой недели

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Число жителей Москвы, которые придерживаются требований режима самоизоляции и остаются дома в воскресенье вечером, ниже уровня прошлого воскресенья, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 3,9.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 – уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 – уровень изоляции высокий).

Накануне в это же время индекс был равен 3,8. На прошлой неделе вечерний уровень самоизоляции составил 4,1.

По данным "Яндекса", высокий индекс 4,1 к этому часу зафиксирован в некоторых подмосковных городах: Королеве, Щелково, Фрязино, Электростали, Орехово-Зуево и Лыткарино.

Наименьший показатель домоседов этим вечером – в Котельниках (3,2).

Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит четыре тысячи рублей, в транспорте – пять тысяч рублей.

С 23 мая в Московской области отменили пропускной режим, с 25 мая планируют возобновить работу офисов по продаже жилья и автомобилей, а также начнется поэтапное открытие многофункциональных центров (МФЦ). Кроме того, в области вводят штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, для поездок в Москву до 27 мая будут действовать выданные ранее пропуска, а новые пропуска для поездок в столицу нужно будет оформлять через сайт мос.ру.

Глава региона добавил, что жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему должны оставаться дома.

Москва

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