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На западе Москвы голый мужчина облил прохожего краской и спрятался в цистерне

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Столичные росгвардейцы задержали в московском районе Кунцево обнаженного мужчину, мешавшего прохожим. Он передан в полицию.

Как пояснили "Интерфаксу" в Центральном округе Росгвардии, обнаженный мужчина приставал к прохожим. Одного из них мужчина облил краской, а затем забрался в цистерну с водой.

Очевидцы сообщили о странном человеке сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали полицейским. Им оказался 31-летний москвич. Других подробностей о его личности не приводится, однако осведомлённый источник сообщил агентству, что мужчина, по предварительным данным, находится в неадекватном состоянии и будет осмотрен психиатром.

Москва

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