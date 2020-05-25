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Ректором РУДН стал 38-летний юрист

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр высшего образования Валерий Фальков представил сотрудникам Российского университета дружбы народов нового ректора - юриста, члена Высшей квалификационной коллегии судей России Олега Ястребова. Об этом сообщила пресс-служба университета.

О смене руководства вуза было известно с февраля. Сообщалось, что назначить ректором Ястребова рекомендовал наблюдательный совет вуза. Срок контракта с его предшественником, Владимиром Филипповым, у РУДН закончился в марте.

Ястребову 38 лет, он выпускник РУДН, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор. Возглавляет кафедру административного и финансового права, а также является членом Высшей квалификационной коллегии судей России.

Филиппов был ректором РУДН в общей сложности двадцать лет - с 1993 по 1998 год и с 2005 по март 2020 года. В перерыве он был министром общего и профессионального образования и министром образования. Сейчас он является председателем Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

РУДН Москва Валерий Фальков Владимир Филиппов Олег Ястребов

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