В РУДН в марте сменится ректор

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов намерен уйти с этой должности в марте, когда истечет срок его полномочий, и не будет просить их продлить. Об этом он объявил на заседании наблюдательного совета вуза 11 февраля, передает пресс-служба университета.

Стать новым ректором может стать член Высшей квалификационной коллегии судей России Олег Ястребов, директор юридического института РУДН и завкафедрой административного и финансового права. Его кандидатура уже получила рекомендацию набсовета. Ястребову 38 лет, он выпускник РУДН и доктор юридических наук.

Решение не продлевать полномочия до предельного возраста в 70 лет Филиппов объяснил тем, что в текущем году должны быть разработаны новая Программа развития вуза до 2025 года и Стратегия развития до 2030 года.

"В этих условиях продление срока полномочий ректора всего на один год нецелесообразно – Программу и Стратегию развития Университета должна готовить новая команда управленцев", которая ее и будет реализовать, считает он.

Филиппов возглавлял РУДН в общей сложности двадцать лет - в 1993-1998 годах и с 2005 года по настоящее время. В 1998-2004 годах он был министром общего и профессионального образования и министром образования. Сейчас он возглавляет Высшую аттестационную комиссию.