Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:48

В РУДН в марте сменится ректор

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов намерен уйти с этой должности в марте, когда истечет срок его полномочий, и не будет просить их продлить. Об этом он объявил на заседании наблюдательного совета вуза 11 февраля, передает пресс-служба университета.

Стать новым ректором может стать член Высшей квалификационной коллегии судей России Олег Ястребов, директор юридического института РУДН и завкафедрой административного и финансового права. Его кандидатура уже получила рекомендацию набсовета. Ястребову 38 лет, он выпускник РУДН и доктор юридических наук.

Решение не продлевать полномочия до предельного возраста в 70 лет Филиппов объяснил тем, что в текущем году должны быть разработаны новая Программа развития вуза до 2025 года и Стратегия развития до 2030 года.

"В этих условиях продление срока полномочий ректора всего на один год нецелесообразно – Программу и Стратегию развития Университета должна готовить новая команда управленцев", которая ее и будет реализовать, считает он.

Филиппов возглавлял РУДН в общей сложности двадцать лет - в 1993-1998 годах и с 2005 года по настоящее время. В 1998-2004 годах он был министром общего и профессионального образования и министром образования. Сейчас он возглавляет Высшую аттестационную комиссию.

РУДН Владимир Филиппов Олег Ястребов

Новости по теме

Новости

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

Песков заявил, что Козак на новой должности займется "украинскими делами"

Песков заявил, что Козак на новой должности займется "украинскими делами"
Изменение Конституции

Источник допустил, что голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля

Изменение Конституции

Рабочая группа не обсуждает обнуление президентских сроков после изменения Конституции

Рабочая группа не обсуждает обнуление президентских сроков после изменения Конституции

"Ъ" узнал о требовании бизнеса компенсировать затраты на "Доступный интернет"

"Ъ" узнал о требовании бизнеса компенсировать затраты на "Доступный интернет"

Дело эксперта Фонда Горчакова связано с опубликованной свадебной фотографией

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

В понедельник в Москве "минировали" метро и храм Христа Спасителя

В понедельник в Москве "минировали" метро и храм Христа Спасителя

Что случилось этой ночью: вторник, 11 февраля

Счетная палата проверит использование Промсвязьбанком взносов АСВ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');