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Компании со статусом "Московский инвестор" получат льготы по налогу на прибыль

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Столичные производственные компании смогут получить статус "Московский инвестор", дающий право на инвестиционный налоговый вычет - уменьшение суммы налога на прибыль на сумму вложений в основные средства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы, постановление правительства Москвы, определяющее порядок получения статуса "Московский инвестор", в среду подписал мэр Сергей Собянин.

"Ожидается, что представление инвестиционных налоговых вычетов будет способствовать скорейшему восстановлению инвестиционных процессов по окончании пандемии новой коронавирусной инфекции и - в долгосрочной перспективе - повысит привлекательность Москвы как площадки для размещения современного высокотехнологичного производства. Кроме того, использование инвестиционных налоговых вычетов может стать хорошей альтернативой другим видам льгот по налогу на прибыль, которые либо ограничены во времени, либо чрезмерно сложны для практического использования", - говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением, статус могут получить промышленные предприятия, за исключением нефтепереработки, при выполнении ряда условий, среди которых: регистрация в качестве налогоплательщика в Москве, отсутствие задолженности по налогам, сборам, по арендной плате за землю, процедуры ликвидации, банкротства; концентрация в сфере промышленного производства, объём выручки от основного вида деятельности за последний год должен составлять не менее 70%.

Кроме того, такие предприятия должны выплачивать своим работникам среднюю зарплату в размере не менее среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Москве (68 тыс. рублей, для компаний на территории новой Москвы - 50 тыс. рублей).

Помимо этого, у претендентов на налоговый вычет минимальный объём инвестиций в основные средства должен превышать 200 млн рублей в год (инвестор категории 1) либо 300 млн рублей в год (инвестор категории 2). Коэффициент обновления основных фондов (без учета зданий и сооружений) должен составлять не менее 8% за последний год или не менее 35% за последние пять лет, и сохраняться на данном уровне в течение пяти лет после присвоения статуса "Московский инвестор".

В соответствии с городским законом "Об инвестиционном налоговом вычете", предприятия, получившие статус "Московский инвестор", смогут применять льготную ставку налога на прибыль: категория 1 - 12,5%, категория 2 - 8%.

За счёт инвестиционного налогового вычета можно будет списать в части регионального налога - до 90% инвестиций в основные средства, в части федерального налога - до 10% инвестиций.

Статус "Московский инвестор" будет присваиваться на срок до семи лет.

Москва Московский инвестор Сергей Собянин

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