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Затопления отдельных районов Подмосковья объяснили проливными дождями

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Почти полторы месячных нормы осадков выпало в Московской области, в некоторых муниципальных образованиях возникли сильные подтопления, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В сообщении приводятся слова губернатора Андрея Воробьева, который отметил, что самая сложная ситуация сложилась в Нахабино, Дедовске и Наро-Фоминске, в некоторых населенных пунктах городского округа Красногорск.

Ранее подмосковная прокуратура начала проверку по обращениям граждан после затопления нескольких населённых пунктов в Красногорске.

Согласно поступившим жалобам, канализационными стоками затопило несколько улиц в посёлке Нахабино и микрорайоне Опалиха.

В областном МЧС сообщали, что в СНТ "Лесные поляны" поселения Нахабино подтоплено 80 приусадебных участков, из опасной зоны эвакуировали 20 человек.

Дожди в Подмосковье привели к подтоплениям на дорогах в Можайске, Лобне Подольске, Домодедове, Балашихе, Дзержинском, Щелкове, Лосино-Петровском, Пушкине, Электростали, Клину, Сергиевом Посаде, Фрязине, Люберцах, Лобне, Химках и Мытищах. Подтопления также устраняли на Ильинском шоссе в Красногорске, на Комсомольской улице в Долгопрудном.

Московская область Подмосковье Красногорск

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