В Москве отменено почти 7 тыс. штрафов водителям за ошибки при оформлении пропуска

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Московская автодорожная инспекция (МАДИ) с 14 мая отменила почти 7 тысяч штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля во время его привязки к цифровому пропуску.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Там напомнили, что подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через mos.ru или avtokod.mos.ru, это займет не более пяти минут.

14 мая стало известно, что в департаменте транспорта Москвы приняли решение отменить штрафы водителям, которые ошиблись в номере автомобиля при привязке к цифровому пропуску. Как заявили "Интерфаксу" в ведомстве, для этого есть "все законные основания - за малозначительностью". В департаменте подчеркнули, что "никакой цели сбора штрафов нет".