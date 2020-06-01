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В Москве задержали банду вымогателей денег у таксистов на Казанском вокзале

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали участников группировки, подозреваемых в вымогательстве денег у столичных таксистов за возможность беспрепятственно работать на привокзальной площади Казанского вокзала, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как заявила Волк в понедельник, деятельность банды пресекли сотрудники главного управления на транспорте и главного управления уголовного розыска МВД РФ. По ее словам, участники группы, угрожая таксистам насилием и повреждением их авто, требовали от них ежемесячной выплаты за возможность работать у Казанского вокзала.

"Они устанавливали таксу поборов в зависимости от марки автомашины: от 7 до 30 тысяч рублей в месяц. Тех, кто не соглашался, подозреваемые силой вывозили за город и, угрожая оружием, добивались своего", - пояснила представитель МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых: предполагаемого организатора, сборщиков денег и лиц, оказывавших физическое и психологическое воздействие на потерпевших. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

В ходе обысков в домах, где проживали подозреваемые, там были найдены автоматическая винтовка "Сайга" и обрез охотничьего ружья, они направлены на экспертизу, отметила Волк.

"Также обнаружены два травматических пистолета, нож, более 500 патронов для мелкокалиберной винтовки, списки с расчетами выплат, полученных от граждан, денежные средства в рублях и иностранной валюте", - сообщила представитель МВД. Она добавила, что подозреваемые заключены под стражу.

Ирина Волк МВД Москва Казанский вокзал

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