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Москвичи смогут оформить неограниченное число пропусков для поездки в МФЦ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Оформить цифровой пропуск для поездок по Москве в целях получения госуслуг в центрах "Мои документы" можно неограниченное число раз в течение недели.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пропуск можно получить для передвижения по городу на любом виде транспорта для посещения МФЦ, которые вновь заработали с 25 мая.

Ранее аналогичная "безлимитная" система действовала лишь в целях посещения медицинских учреждений.

Также в соответствии с указом с 5 июня в городе возобновляется работа центров информирования по переселению в рамках программы реновации жилищного фонда.

Остальные виды пропусков в Москве

Рабочие цифровые пропуска могут быть оформлены один раз, они будут действительны на всем протяжении действия пропускной системы.

Для поездок по Москве в личных целях можно оформить не более двух пропусков в неделю.

Москва МФЦ

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