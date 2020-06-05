Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:08Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

В Crocus Group опровергли сообщения о закрытии госпиталя в "Крокус Экспо"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Информация о закрытии временного госпиталя для лечения больных коронавирусом в комплексе "Крокус Экспо" на МКАД не соответствует действительности, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании Crocus Group (владелец объекта).

Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что президент компании Crocus Group Араз Агаларов хочет закрыть временный госпиталь.

Сам Агаларов недавно заявлял, что переоборудование одного корпуса "Крокус Экспо" под временный госпиталь для больных COVID-19 стоило менее 1,1 млрд рублей. В интервью "Коммерсант FM" он сообщал, что сумма будет меньше, а определит ее экспертиза. "Здесь все будет абсолютно прозрачно, понятно и представлено на суд общественности, то есть секретов никаких быть не может", - обещал он.

Он отметил, что первый корпус сейчас заполнен пациентами на 30-35%. Обустройство второго корпуса уже завершено: он рассчитан на 1,1 тыс. коек и будет задействован в случае необходимости.

Временный госпиталь в "Крокус Экспо" открылся 12 мая. Временная больница оснащена аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов, Дезинфекционными камерами. Госпиталь оборудован собственной лабораторией для экспресс-анализов.

Москва коронавирус Крокус Экспо Crocus Group

Новости по теме

Новости

"Мосгаз" заявил, что в загоревшейся квартире в Чертанове газ не взрывался

"Мосгаз" заявил, что в загоревшейся квартире в Чертанове газ не взрывался

Мосгорсуд сократил арест Азару на пять суток

Мосгорсуд сократил арест Азару на пять суток

При взрыве в жилом доме в Чертанове погиб человек

При взрыве в жилом доме в Чертанове погиб человек

В жилом доме в Чертанове произошел взрыв и пожар

На Москву вновь надвигается гроза

На Москву вновь надвигается гроза
Пандемия коронавируса

Полсотни нарушителей режима самоизоляции задержаны на вечеринке в Москве

В Москве скончались еще 57 человек с коронавирусом

В Москве скончались еще 57 человек с коронавирусом

В метро задержали неизвестного, остановившего движение на Сокольнической линии

Движение поездов на красной линии московского метро прервали из-за пассажира в тоннеле

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');