В Crocus Group опровергли сообщения о закрытии госпиталя в "Крокус Экспо"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Информация о закрытии временного госпиталя для лечения больных коронавирусом в комплексе "Крокус Экспо" на МКАД не соответствует действительности, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании Crocus Group (владелец объекта).

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что президент компании Crocus Group Араз Агаларов хочет закрыть временный госпиталь.

Сам Агаларов недавно заявлял, что переоборудование одного корпуса "Крокус Экспо" под временный госпиталь для больных COVID-19 стоило менее 1,1 млрд рублей. В интервью "Коммерсант FM" он сообщал, что сумма будет меньше, а определит ее экспертиза. "Здесь все будет абсолютно прозрачно, понятно и представлено на суд общественности, то есть секретов никаких быть не может", - обещал он.

Он отметил, что первый корпус сейчас заполнен пациентами на 30-35%. Обустройство второго корпуса уже завершено: он рассчитан на 1,1 тыс. коек и будет задействован в случае необходимости.

Временный госпиталь в "Крокус Экспо" открылся 12 мая. Временная больница оснащена аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов, Дезинфекционными камерами. Госпиталь оборудован собственной лабораторией для экспресс-анализов.