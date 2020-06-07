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МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, отметили в ведомстве.

В МЧС порекомендовали жителям столицы в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали пешеходам, находясь на улице, укрываться только в капитальных строениях, избегая деревьев, рекламных щитов, шатких конструкций.

Спасатели также призвали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Москва МЧС

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