МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, отметили в ведомстве.

В МЧС порекомендовали жителям столицы в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали пешеходам, находясь на улице, укрываться только в капитальных строениях, избегая деревьев, рекламных щитов, шатких конструкций.

Спасатели также призвали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.