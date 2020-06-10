Источник узнал о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Актер Михаил Ефремов после избрания меры пресечения у Таганского суда Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Следствие планирует отправить актера Михаила Ефремова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы получить объективную оценку его психического здоровья, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Ефремов с 9 июня находится под домашним арестом по делу о пьяном ДТП с гибелью человека. Он вину признал.

Вечером 8 июня джип актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель фургона получил тяжелые травмы жизненно важных органов и умер в больнице.

Ефремова задержали на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста. После задержания его отпустили по подписку о невыезде. На него завели уголовное дело.

После смерти водителя фургона дело переквалифицировали на более тяжкую статью - о пьяном нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель человека. Ефремова вечером 9 июня повезли на допрос, задержали, и следствие попросило поместить его под домашний арест.