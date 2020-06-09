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В Думе после ДТП с Ефремовым предложили включить алкоголиков в регистр пациентов-хроников

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Госдуме предлагают включить людей, страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией, в Федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями и ограничить для них возможность получения водительских прав, сообщил член думского комитета по охране здоровья Александр Петров.

"Есть прошедший первое чтение законопроект о Федеральном государственном регистре пациентов с хроническими заболеваниями. Хронический алкоголизм - это болезнь, и ее нужно включить в данный регистр", - заявил Петров "Интерфаксу" во вторник.

Он сообщил, что внесет соответствующую поправку в документ ко второму чтению законопроекта, которое запланировано в Госдуме на текущую сессию.

Петров считает, что включение пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, в Федеральный регистр пациентов с хроническими заболеваниями поможет государству понять, "как можно влиять на жизнь людей, как их лечить".

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"Если они не хотят лечиться, тогда они не должны иметь право водить машины, владеть оружием, и не (смогут - ИФ) использовать для обладания водительскими правами различные уловки", - подчеркнул Петров.

При этом он отметил, что включение в федеральный регистр не означает, что оно будет пожизненным, так как "возможно не только лечение, но снятие с регистрации из реестра по определенным показаниям".

"Ситуация с актером Михаилом Ефремовым, совершившим ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заострила внимание на необходимости принятия мер в отношении людей с алкоголизмом, и теперь нужно научится этими процессами управлять", - отметил парламентарий.

Вечером 8 июня Ефремов на джипе вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в машину Lada с грузовым отсеком. Водитель фургона получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице. Источник "Интерфакса" назвал причиной его смерти обильную кровопотерю. Погибшим был курьер интернет-магазина продуктов.

Ефремова задержали на месте происшествия. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Его отпустили под подписку о невыезде.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 – 09 июня 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Госдума

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