Ефремова проверят на возможное употребление наркотиков

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Кровь актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего ДТП в центре Москвы, проверяется на наличие наркотических веществ, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Есть вероятность того, что, помимо алкоголя, он употреблял наркотики, кровь взята на анализ, проверяется", - сказал собеседник агентства.

Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Утром во вторник водитель "Лады" скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, погибший водитель - курьер одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позже в связи со смертью пострадавшего дело было переквалифицировано на пункт "а" части 4 указанной статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.