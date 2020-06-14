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В Еврейском музее сочли провокацией объявление о поиске бармена-славянина

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Еврейском музее и центре толерантности в Москве возмущены действиями субподрядчика по поиску персонала, который разместил на портале Restojob объявление о поиске на должность бармена для музейного кафе человека "славянской внешности".

"Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение", - заявил гендиректор музея, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в открытом письме, распространенном в воскресенье.

Таким образом он прокомментировал инцидент, который накануне получил резонанс в соцсетях. По мнению Бороды, то, что в данном описании оказался упомянут Еврейский музей и центр толерантности, кажется "неправдоподобно абсурдным". Он подчеркнул, что организация ведет более сотни образовательных и просветительских программ в области гражданского и межкультурного воспитания, "одна из целей которых - сделать так, чтобы в нашем обществе не появлялись данные формулировки".

Он рассказал, что, когда в команду Еврейского музея приходят новые люди, очень важен их профессионализм, но первоочередно - чтобы человек разделял вышеупомянутые ценности, транслировал их не только по воле своих должностных обязанностей, но и в своей повседневной жизни. "Поэтому такая формулировка никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея, и очевидно, что после данного инцидента мы немедленно прекратили сотрудничество с лицами, несущими за это ответственность", - пишет Борода.

Еврейский музей и центр толерантности

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