В России за сутки выявили 8248 новых заболевших коронавирусом

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлено 8248 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб. Накануне в стране было почти столько же случаев - 8246, и это был самый низкий показатель с начала мая. Суточный прирост со 2 июня держится в коридоре 8,2 - 8,9 тыс., темп прироста снизился за это время с 2,1% до текущих 1,5%.

Всего в стране 545 458 заболевших. Россия на третьем месте в мире по общему числу диагнозов COVID-19. На первом месте США (2,11 млн), на втором - Бразилия (888,2 тыс.). Следом за Россией на четвертой строчке следует Индия (343 тыс.).

В Москве за сутки выявлено 1416 заболевших, всего новые случаи регистрировались в 82 регионах страны.

За последние 24 часа в России зафиксировано 193 летальных исхода зараженных COVID-19, это самый большой показатель с 10 июня (216). Общее число жертв выросло до 7 248.

За сутки в России полностью выздоровели 9 767 пациентов, за все время - 294 306 человек. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 243 868. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.