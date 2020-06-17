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Москвичам продлили действие сертификатов на детский отдых до конца октября 2021 года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Столичная администрация решила продлить действие ранее выданных сертификатов на отдых и оздоровление детей до 31 октября 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города в среду.

"Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Стоимость сертификата составляет 30 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса организация выездного летнего отдыха для московских детей из социально незащищенных семей была приостановлена.

"В связи с этим семьи, ранее получившие сертификаты на оплату детских путевок, не смогли воспользоваться ими в июне. Июльская и августовская смены детского отдыха, скорее всего, будут проходить в ограниченных масштабах, и многие семьи также не смогут приобрести путевки", - пояснили в пресс-службе.

Родители в рамках московской программы детского отдыха могут самостоятельно приобрести путевку в детский оздоровительный лагерь, оплатив ее полностью либо частично за счет сертификата, выданного правительством столицы.

Москва Сергей Собянин Коронавирус

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