Центральные станции метро Москвы изменят режим работы из-за репетиции парада Победы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Шесть центральных станций московской подземки из-за репетиции парада Победы вечером в среду, 17 июня, изменят режим работы, сообщили в столичном метрополитене.

"Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади ст. "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", - говорится в сообщении на странице московской подземки в твиттере.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы "Интерфаксу" сообщали, что для подготовки к репетициям и проведению парада Победы на Красной площади во второй половине дня среды в Москве временно перекроют для движения транспорта десятки улиц.

26 мая президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к параду Победы, назначив его на 24 июня. Участникам парада в Москве предстоит провести две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция парада состоится там же 20 июня.