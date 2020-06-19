Сильный ливень с грозой и градом пройдет в Москве в субботу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Очень сильный дождь с грозой, градом и ветром до 20 м/с прогнозируется в Москве в субботу.

В сообщении Росгидромета отмечается, что 20 июня, в субботу, с прохождением активного холодного атмосферного фронта с северо-запада в период с 11:00 до 24:00 на территории Московского мегаполиса "ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений".

В прогнозе сильный, а местами очень сильный дождь (20-30 мм), гроза, в отдельных районах – град. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Отмечается, что возможно подтопление низменных районов города. Штормовое предупреждение будет выпущено не менее чем за шесть часов при уточнении расчетных данных. Температура в Москве в субботу составит +26...28, ветер сменится с юго-восточного на ветер северной четверти.

В воскресенье в Москве, как и ожидалось, немного похолодает – до +21...23, по области до +18...23. Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. В понедельник погода существенно не изменится.

23 июня, во вторник, температура немного вырастет: ночью +8...13 градусов, днем +20...25 градусов. Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Умеренная жара вернется в середине следующей недели. С 24 по 28 июня в Москве и области дневная температура вновь поднимется до 27-28 градусов.