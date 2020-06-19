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В Москве из-за жары третьи сутки подряд объявлен "оранжевый" уровень опасности

В Москве из-за жары третьи сутки подряд объявлен "оранжевый" уровень опасности
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода ожидается в Москве в пятницу, предупредил Гидрометцентр России.

Температура воздуха в городе может достичь 30-32 градусов, из-за чего объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

"Оранжевый" уровень опасности предполагает вероятность стихийных бедствий и нанесение ущерба.

Подобное предупреждение объявляется в столичном регионе уже третьи сутки подряд. В среду, 17 июня, в Москве был побит абсолютный температурный рекорд 1892 года, воздух тогда раскалился до 31,4 градуса. В четверг был превзойден температурный максимум 1975 года, синоптики зафиксировали температуру 30,5 градуса.

Температурный рекорд для 19 июня принадлежит 1897 году, тогда в Москве было зафиксировано 31,8 градуса.

По прогнозам Росгидромета, аномальная жара продержится в столице до воскресенья, 21 июня.

Москва Гидрометцентр

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