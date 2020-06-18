В Москве побит температурный рекорд 1975 года

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве второй день подряд бьет многолетние рекорды, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

К 13:00 четверга, 18 июня, в районе ВДНХ, где расположена опорная метеостанция столицы, температура поднялась до 30,4 градуса. Был побит рекорд дня, установленный в 1975 году (29,4).

Накануне был установлен новый температурный максимум для 17 июня за всю историю метеонаблюдений в Москве - 31,4 градуса. Не устоял рекорд 1892 года (30,8).

По прогнозам Росгидромета, аномальная жара продержится в столице до воскресенья, 21 июня.