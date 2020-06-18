Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24Заразились
на 18.06В России 561 091+7 790В мире 8 349 950+176 010

В Москве побит температурный рекорд 1975 года

В Москве побит температурный рекорд 1975 года
Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве второй день подряд бьет многолетние рекорды, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

К 13:00 четверга, 18 июня, в районе ВДНХ, где расположена опорная метеостанция столицы, температура поднялась до 30,4 градуса. Был побит рекорд дня, установленный в 1975 году (29,4).

Накануне был установлен новый температурный максимум для 17 июня за всю историю метеонаблюдений в Москве - 31,4 градуса. Не устоял рекорд 1892 года (30,8).

По прогнозам Росгидромета, аномальная жара продержится в столице до воскресенья, 21 июня.

Москва Гидрометцентр

Новости по теме

Новости

Росгидромет пообещал спад жары в Москве к воскресенью

Почти 50 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве побит абсолютный температурный рекорд, державшийся с 1892 года

Изменение Конституции

Мосгоризбирком попросил МВД проверить публикации о создании ложных аккаунтов пенсионеров

Температурный рекорд 1956 года побит в Москве

Температурный рекорд 1956 года побит в Москве
Изменение Конституции

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

Из-за жары в столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности

Из-за жары в столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности
Пандемия коронавируса

Суточный прирост зараженных COVID-19 в Москве упал до минимума с 12 апреля

Десятки улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада на Красной площади

Десятки улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада на Красной площади

Еще 48 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');