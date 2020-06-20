Два человека пострадали от удара молнии на юге Москвы

Сильный дождь в Москве Фото: Reuters

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Молния ударила в прогуливающихся по парку "Коломенское" двух человек, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, по предварительной информации, пострадали 40-летний мужчина и 44-летняя женщина. Они были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает, отметил он.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Мощный ливень с грозой и градом обрушился на Москву во второй половине дня.

Как сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы, в городе за несколько часов местами выпало свыше 35 мм осадков при июньской норме 75 мм. По его данным, самые сильные осадки отмечались на юге, юго-востоке и востоке столицы, порывы ветра при грозе достигали 18 м/с.

Другой источник агентства сообщил, что из-за сильного ливня в южной части Москвы зафиксированы большие скопления воды, кроме того, порывами ветра в разных районах города повалены несколько деревьев.

По данным Центра организации дорожного движения, скопления воды, которые привели к затруднению движения, отмечались в Востряковском и Колпачном переулках, а также в районе Хамовников, на Мичуринском проспекте, на улице Подольских курсантов, Никулинской улице и проспекте Вернадского.

Кроме того, подтопление проезжей части, по данным ЦОДД, отмечалось на Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей.

Гидрометцентр России из-за сильного ливня, грозы и града объявил в Москве предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, который действует до 22:00 субботы.