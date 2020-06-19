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Речные круизы стартуют в Москве в конце июня с двухмесячной задержкой

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Круизная навигация в Москва откроется в последние выходные июня, цены на речные маршруты сохранятся на уровне прошлого года, сообщил журналистам в пятницу председатель совета директоров круизной компании "Созвездие" Александр Соснин.

"Мы всегда начинали навигацию в конце апреля, иногда даже во льдах, потому что водохранилища очищались в разное время. В этом году не вышли ни в апреле, ни в мае. Теперь планируем первый рейс из Москвы 26 июня, это короткий круиз выходного дня Москва - Тверь - Москва на теплоходе "Александр Бенуа". В Москве несколько компаний открывают навигацию 28-29 июня, но мы первыми, волнуемся. Теплоходы все наши подготовлены, сданы регистры", - рассказал он.

"Мы планируем 28-29 июня открыть навигацию в разных городах России и надеемся, что в тех регионах, куда мы будем заходить, места посещения будут уже открыты. Естественно, предпринимаем все необходимые меры, чтобы обезопасить пассажиров и встречающих на берегу", - добавил генеральный директор круизной компании "Водоход" Ришат Багаутдинов.

Пандемия коронавируса

Соснин отметил, что в компании не обсуждали повышение цен на круизы как на 2020 год, так и на 2021-й. "Затраты дополнительные у нас будут однозначно, но в цену билетов мы их не конвертируем. Нам сейчас главное начать работать", - сказал он.

Багаутдинов также сообщил, что цены повышаться не будут. Он рассказал, что новый теплоход "Мустай Карим", построенный по заказу компании на заводе "Красное Сормово", в ближайшее время будет передан заказчику и отправится в первый рейс 10 июля. Он выполнит круиз Москва - Мышкин.

Директор по судоходству на внутренних водных путях Российской палаты судоходства Анна Исаева подчеркнула, что навигация 2020 года будет необычной из-за строгих требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

"Все владельцы судов ответственно подошли к этому моменту, расписано все до мельчайших деталей. Все закупают химические средства, средства индивидуальной защиты. Сделали все, чтобы нашим туристам на борту было и комфортно, и безопасно", - сказала она.

Соснин добавил, что пассажирам круизов в этом году будет даже комфортнее из-за требований Роспотребнадзора по соблюдению дистанции. Так, для экскурсий компания будет заказывать больше автобусов, так как в 40-местный автобус будут садиться по 20 человек. Кроме того, столы в ресторанах будут стоять дальше друг от друга. По его словам, единственное неудобство может быть связано с тем, что питание будет организовано в две смены вместо одной.

Глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Константин Анисимов сообщил, что в Санкт-Петербурге круизная навигация также должна начаться 28-29 июня.

Москва Александр Соснин Ришат Багаутдинов Анна Исаева Российская палата судоходства

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