Десятки улиц Москвы перекроют в связи с генеральной репетицией парада на Красной площади

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В связи с проведением генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в первой половине дня в Москве перекроют для движения транспорта десятки улиц, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.

Так, на пути следования колонны военной техники из временного парка на улице Нижние Мнёвники 20 июня с 05:30 до 08:00 будет ограничено движение по улицам Крылатская (от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники), Нижние Мнёвники (от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники), Карамышевский мост (в сторону улицы Мнёвники), улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), улица Мнёвники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня и Баррикадная, Новинский бульвар, улицы Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная, 1-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади), 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади).

Кроме того, в субботу с 05:30 до окончания мероприятия перекроют участки улиц Тверская (от Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая), 1-я Тверская-Ямская (от улица Большой Садовой до улицы Гашека), Оружейный переулок (от дома 3 строение 1 до улицы Тверская), Моховая (от улицы Воздвиженка до Тверской улицы), Охотный ряд, Большая Никитская (от улицы Моховая до Романова переулка), Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская набережные, Гончарная набережная) от Гончарного проезда), Котельническая, Устьинская, Подгорская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Софийская, Раушская, Болотная набережные, Фалеевский переулок, улица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная (от Балчуга до Большого Устьинского моста), Садовническая улица (от улица Балчуг до Большого Устьинского моста), 1-й и 2-й Раушские переулки, улица Солянка и Кадашевская набережная.

Помимо этого, с 10:00 до окончания мероприятия закроют для проезда Тверской бульвар (от улицы Большая Никитская до улицы Тверская), Страстной бульвар (от улицы Тверская до Нарышкинского проезда), Большой Путинковский переулок (от Малой Дмитровки до улицы Тверская).

С 10:30 для проезда военной техники ограничат движение по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, Моховой (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка), улицам Воздвиженка и Новый Арбат, Новинскому бульвару, улицам Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная, 1-я и 2-я Брестские (от улицы Гашека до Триумфальной площади), Баррикадной улице, Красной Пресне, Звенигородскому шоссе, улице Мнёвники, проспекту Маршала Жукова (от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), улицам Крылатская (от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники), улице Нижние Мнёвники (от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники), по Карамышевскому мосту (в сторону улицы Мнёвники), улице Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники).

Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

При этом на ряде улиц по-прежнему временно запрещена парковка.

Между тем, по сообщению пресс-службы столичного метрополитена, в связи с проведением генеральной репетиции с 05:30 до окончания мероприятия на выход будут закрыты станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая".

На время построения колонны техники и прохождения ее по Тверской улице могут быть ограничены выходы со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы и "Китай-город" в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.