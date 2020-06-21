Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 20.06В России 576 952+7 889В мире 8 791 804+128 668

Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что общепит в Москве "практически полностью восстановится" "в ближайший месяц".

В эфире телеканала "Россия 1" он оценил, темпы восстановления ресторанного бизнеса: за последние дни он достиг 65% от объемов, которые были до пандемии и всех ограничений. Собянин сказал, что это "выше всех ожиданий рестораторов".

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 рестораны и кафе были закрыты для посетителей. Им разрешалось работать только навынос. С 16 июня власти разрешили подавать еду на летних верандах.

Москва коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: 21 июня, воскресенье

Более 200% от нормы осадков выпало в Москве за июнь

Более 30 человек с коронавирусом умерли в Москве в субботу

В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

Два человека пострадали от удара молнии на юге Москвы

Два человека пострадали от удара молнии на юге Москвы

Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

Генеральная репетиция парада состоялась на Красной площади

На Москву надвигается гроза

Десятки улиц Москвы перекроют в связи с генеральной репетицией парада на Красной площади

Десятки улиц Москвы перекроют в связи с генеральной репетицией парада на Красной площади

На Красной площади пройдёт генеральная репетиция парада Победы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');