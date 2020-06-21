Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что общепит в Москве "практически полностью восстановится" "в ближайший месяц".

В эфире телеканала "Россия 1" он оценил, темпы восстановления ресторанного бизнеса: за последние дни он достиг 65% от объемов, которые были до пандемии и всех ограничений. Собянин сказал, что это "выше всех ожиданий рестораторов".

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 рестораны и кафе были закрыты для посетителей. Им разрешалось работать только навынос. С 16 июня власти разрешили подавать еду на летних верандах.