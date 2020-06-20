Пушкинский музей продлит время работы для посетителей после открытия

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина продлит время работы музея после открытия.

"Готовя музей к встрече с посетителями, мы во многом ориентируемся на результаты опроса, проведенного среди нашей аудитории. Так, например, мы узнали, что многие не смогут посещать музей при сокращенном графике, в связи с чем мы продлим часы работы, до 21:00 (вт-вс)", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Кроме того, продажа билетов в первое время работы музея приобрести билеты можно будет только онлайн. Организация посещения музея будет по сеансам.

Ожидается, что ГМИИ имени Пушкина может открыться для посетителей 10 июля, сейчас в музее организована работа по подготовке к открытию.

Первые проекты, которые зрители смогут увидеть после окончания режима самоизоляции - выставки "Тату" и "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина", которые продолжат работать до конца сентября.

Пушкинский музей закрыли 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

Накануне спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой спрогнозировал, что культурная жизнь в привычном формате в России и за рубежом может возобновиться весной 2021 года, если отменят все карантинные ограничения.