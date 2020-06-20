На Красной площади пройдёт генеральная репетиция парада Победы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт на Красной площади Москвы в субботу.

Ранее 17 и 18 июня на Красной площади прошли ночные тренировки парадных расчетов с участием иностранных военнослужащих. Военные маршировали в средствах индивидуальной защиты - перчатках и масках.

Парад Победы в этом году в связи с коронавирусом перенесен с 9 мая на 24 июня. 9 мая в Москве и ряде других городов прошли авиационные парады. Как сообщалось, в параде на Красной площади будет задействовано 14 тыс. человек, в парадах по всей стране примут участие 64 тысячи.

В пешей части юбилейного парада в Москве будет представлено 11 расчетов в исторической форме со стрелковым оружием времен войны, а также группа со штандартами фронтов и боевыми знаменами и и расчет в форме участников военного парада 1945 года.

В состав механизированной колонны войдут 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые. Среди прочего в параде примут участие танки Т-80БВМ и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-мм боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", защищенные автомобили "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ", комплексы ПВО "Деривация-ПВО", С-350, "Панцирь-СМ" и "Бук-М3", зенитные ракетные системы С-300В4.

В параде будут также задействованы реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ, машины берегового ракетного комплекса "БАЛ", машины обеспечения боевого дежурства и машина дистанционного разминирования МДР "Листва".

В Минобороны РФ заявили, что подготовка к параду идет с соблюдением всех необходимых санитарных требований, в том числе всех участников парада протестируют на коронавирус.

Из-за угрозы коронавируса доступ журналистов на Красную площадь во время парада будет ограничен, для них обустроят специальный пресс-центр в Манеже.

Власти ряда городов, в частности, Челябинска, Иркутска, Пятигорска, Симферополя ранее заявили об отмене из-за коронавируса массовых мероприятий 24 июня.