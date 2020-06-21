Из-за непогоды в Москве за сутки повалило более 60 деревьев

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Грозовыми порывами ветра, скорость которого достигала 18 м/с, в столице за сутки было повалено свыше 60 деревьев, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, при падении одного из деревьев пострадал 40-летний мужчина. Накануне также сообщалось, что два человека попали в больницу после удара молнии в парке "Коломенское".

По данным источника, жизни всех троих ничего не угрожает, они госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Другой источник агентства сообщил, что ливень и гроза в субботу привели к десяткам случаев подтопления и сбоям в движении общественного транспорта. "Больше всего от стихии пострадали южные, восточные и юго-восточные города. За сутки местами выпало 50 мм осадков и более при месячной норме 75 мм", - уточнил собеседник "Интерфакса".

Ранее в метеобюро Москвы агентству сообщили, что с начала июня в Москве выпало уже почти 210% месячной нормы осадков.