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Более 200% от нормы осадков выпало в Москве за июнь

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, за первые три недели июня в столице выпало 156 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в воскресенье.

"Прирост осадков с начала июня в городе составил почти 210% месячной нормы, которая составляет 75 мм", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что это расчетные данные, полученные с опорной метеостанции столицы на ВДНХ.

По оценке синоптиков, самым дождливым днем месяца пока остается 18 июня. Тогда в Москве за 12 часов выпал 41 мм осадков, был побит рекорд 1928 года (27 мм).

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